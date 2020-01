فيديو.. إنزال المارينز داخل السفارة الأميركية ببغداد

المواطن - متابعة

نشر دان سكافينو، أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، مقطع فيديو يبين إنزالاً لعشرات عناصر المارينز داخل السفارة الأميركية في بغداد.

December 31, 2019–

U.S. Marine Corps MV-22 Ospreys drop off Special Purpose Marine Air-Ground Task Force-Crisis Response-Central Command Marines at the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq.🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/RgBTMVAKCg

— Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) January 1, 2020