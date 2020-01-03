فيديو.. احتفالات في العراق بهلاك قاسم سليماني

المواطن - متابعة

احتفل العديد من أبناء الشعب العراقي بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الإرهابي في غارة أمريكية بالعراق ليلة أمس.

وأظهر فيديو متداول مئات العراقيين يحملون أعلام العراق ويبتهجون بوفاة سليماني التي جاءت ثأرًا لأرواح آلاف الشهداء الذين قتلوا بتعليمات منه أو التابعين له.

وأعلن البنتاغون مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على يد قوات الجيش الأمريكي في عملية ناجحة فجر الجمعة.

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