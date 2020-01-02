فيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة السودانية لـ20 شخصًا

المواطن - متابعة

أكدت وسائل إعلام سودانية ارتفاع حصيلة ضحايا طائرة الشحن العسكرية من نوع أنتونوف في مدينة الجنينة السودانية لـ20 شخصًا بينهم 3 قضاة ومسؤول أممي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، سقوط طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 بمدينة الجنينة في إقليم دارفور.

وقالت مصادر إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.

جدير بالذكر أن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، قد شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتالًا قبليًا، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو “خطير” بولاية غرب دارفور، عقب احتدام نزاع بين قبيلتي “المساليت” و”العرب”، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر “كريندينق” للنازحين.

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