فيديو..الأرض تبتلع حافلة ركاب ضخمة! 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام الصينية حافلة ركاب ضخمة تبتلعها الأرض بالكامل وسبب سقوطها انهيار الطريق، بينما حاول البعض النجاة بحياته دون جدوى.



وقالت السلطات إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 16 شخصًا، بعد أن تم ابتلاع الحافلة في شارع مزدحم من قبل بالوعة في ساعة الذروة.

وخلف الانهيار حفرة مساحتها 80 مترًا مربعًا في الشارع، وشارك 1000 من ضباط الشرطة وقوات الطوارئ و30 مركبة في جهود الإنقاذ التي أسفرت عن العثور على 9 جثث.

وفي الوقت نفسه، وثقت كاميرات المراقبة شجاعة صبي حاول إنقاذ بعض الضحايا من ضمنهم طفل كادت مياه الصرف أن تبتلعه.

ووقع الحادث بعد شهر واحد فقط من آخر مماثل، حيث سقط غطاء بالوعة ضخمة في وسط شارع في مدينة صينية كبرى، وابتلعت شاحنة تنظيف ودراجة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت السلطات حينها إن الحادث نتج عن بناء خط مترو أنفاق.

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