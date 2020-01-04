فيديو .. الأفراح النصراوية تغمر ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

غمرت أفراح لاعبي وجماهير نادي النصر جنبات ملعب الجوهرة المشعة، وذلك بعد الفوز على نادي التعاون بنتيجة 5/ 4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء شوطي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعلى الفور انطلق عبدالرحمن الحلافي، المشرف على الكرة بالنصر للفرحة، مع نجوم العالمي، بجانب الفرحة التي غمرت مشجعي الأصفر بعد أن حقق لقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

فرحة كبيرة للنصر بعد الفوز بكأس السوبر السعودي.#النصر_التعاون pic.twitter.com/7bL0UtnOJC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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