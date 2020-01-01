فيديو.. الاتحاد يتقدم والفتح يتعادل سريعًا
في كأس الملك سلمان

فيديو.. الاتحاد يتقدم والفتح يتعادل سريعًا

2020/01/01
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الاتحاد والفتح المقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة بشكل سريع وضغط قوي بين الفريقين.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره الفتح الآن، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح النجم المغربي كريم الأحمدي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 13 دقيقة على انطلاق مباراة الاتحاد والفتح من تسديدة قوية، بعد متابعته لكرة رومارينيو التي اصطدمت بالقائم.

ولم يستمر تقدم العميد كثيرًا، حيث نجح النجم الهولندي ميتشيل تي فريدي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 15 من أحداث مباراة الاتحاد والفتح من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

 

 

 

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