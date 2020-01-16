فيديو .. الاتفاق يُباغت الهلال بهدف التعادل

نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم الخميس في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
د84’ هدف للإتفاق! ⚽
#فيليب_كيش يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء
#الهلال 1 : 1 #الاتفاق
#الهلال_الاتفاق
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/gJzCo9pPMW
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2020
ونجح اللاعب فيليب كيس في إحراز هدف التعادل لفريق الاتفاق عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين من ركلة جزاء.
وحرم الحكم الأسكتلندي بوبي مادين حكم مباراة الهلال والاتفاق، بطل آسيا من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسلط الناقد الرياضي سلطان الحارثي الضوء على أداء الحكم خلال الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق حيث قال عبر حسابه في تويتر: ركلة جزاء ثامنة لم تُحتسب لنادي الهلال في هذا الموسم فقط.
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