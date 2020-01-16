فيديو .. الاتفاق يُباغت الهلال بهدف التعادل

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتفاق في إحراز هدف التعادل في شباك الهلال، وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم الخميس في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح اللاعب فيليب كيس في إحراز هدف التعادل لفريق الاتفاق عند حلول الدقيقة الخامسة والثمانين من ركلة جزاء.

وحرم الحكم الأسكتلندي بوبي مادين حكم مباراة الهلال والاتفاق، بطل آسيا من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسلط الناقد الرياضي سلطان الحارثي الضوء على أداء الحكم خلال الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق حيث قال عبر حسابه في تويتر: ركلة جزاء ثامنة لم تُحتسب لنادي الهلال في هذا الموسم فقط.

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