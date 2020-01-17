فيديو.. البريكان يُنافس على أجمل هدف في كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم المنتخب السعودي الأولمبي، فراس البريكان على لقب أفضل هدف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

وتحتضن تايلاند منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”، واُختتمت منافسات دور المجموعات بالأمس.

وكشف حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن الأهداف المرشحة لأجمل هدف في دور المجموعات، على أن يتم التصويت عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

حــان الـوقـت ⏳ صوت لأجمل هدف في دور المجموعات من كأس آسيا تحت 23 سنة ⚽️🔝 من خلال 🗳👇https://t.co/3y6KTheFjA

pic.twitter.com/j1jMaBqwSg — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 17, 2020

وتواجد في قائمة أجمل هدف في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الهدف الذي أحرزه البريكان بالكعب في مباراة السعودية وسوريا بالجولة الثالثة، وهدف التايلاندي سوباتشوك ساراتشات في شباك البحرين بالجولة الأولى.

وشهدت مباراة أستراليا والعراق في الجولة الأولى التي انتهت بنتيجة 1/1 تنافسًا بين أصحاب الهدفين على لقب الأجمل، وهما بينو بيسكوبو ومحمد قاسم، كما يُنافس هدف الكوري الجنوبي تشو غوي سونغ في شباك إيران بالجولة الثانية.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم المنتخب البحريني الأولمبي، محمد مرهون في شباك نظيره العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عامًا.

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