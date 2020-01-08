فيديو.. التأثر والحزن يُسيطران على عائلة خميس العويران

المواطن - مروة نبيل

سيطرت علامات التأثر الشديد والحزن على عائلة نجم الكرة السعودية الراحل خميس العويران خلال مراسم الدفن.

وتوفي نجم المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران بالأمس بعد معاناة مع المرض استمرت لأكثر من عام.

وكان خميس العويران صاحب الـ46 عامًا، قد تعرض لوعكة صحية قبل عام، وخضع لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، قبل أن يرحل، أمس الثلاثاء.

ونشر حساب الإخبارية – رياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتصريحات والد وشقيق الراحل خميس العويران وبعض من أفراد عائلته.

#الإخبارية حضرت مراسم دفن اللاعب السابق #خميس_العويران و التقت بوالده وشقيقه وأفراد من عائلته pic.twitter.com/q8TYwGFGVl — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 8, 2020

وبدت علامات الحزن الشديد على والد خميس العويران وتمنى الرحمة والمغفرة لنجله، مؤكدًا أنه كان يُطيعه باستمرار، وشدد شقيقه وأفراد من عائلته على أنه كان محبًا للجميع ويُرضي والديه، ودائمًا ما كان يودهم ويسأل عليهم.

وأكد نجم الكرة السعودية السابق، سعيد العويران أن نجل عمه خميس العويران كان طيبًا ويتمتع بأخلاق حسنة، وطالب الجماهير بالدعاء له بالرحمة، متذكرًا تواجدهما سويًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم ومشاركتهما بشكل أساسي.

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