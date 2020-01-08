فيديو.. التأثر والحزن يُسيطران على عائلة خميس العويران
خلال مراسم الدفن

فيديو.. التأثر والحزن يُسيطران على عائلة خميس العويران

2020/01/08
الساعة 5:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
3
طباعة
المواطن - مروة نبيل

سيطرت علامات التأثر الشديد والحزن على عائلة نجم الكرة السعودية الراحل خميس العويران خلال مراسم الدفن.

وتوفي نجم المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران بالأمس بعد معاناة مع المرض استمرت لأكثر من عام.

وكان خميس العويران صاحب الـ46 عامًا، قد تعرض لوعكة صحية قبل عام، وخضع لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، قبل أن يرحل، أمس الثلاثاء.

ونشر حساب الإخبارية – رياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتصريحات والد وشقيق الراحل خميس العويران وبعض من أفراد عائلته.

وبدت علامات الحزن الشديد على والد خميس العويران وتمنى الرحمة والمغفرة لنجله، مؤكدًا أنه كان يُطيعه باستمرار، وشدد شقيقه وأفراد من عائلته على أنه كان محبًا للجميع ويُرضي والديه، ودائمًا ما كان يودهم ويسأل عليهم.

وأكد نجم الكرة السعودية السابق، سعيد العويران أن نجل عمه خميس العويران كان طيبًا ويتمتع بأخلاق حسنة، وطالب الجماهير بالدعاء له بالرحمة، متذكرًا تواجدهما سويًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم ومشاركتهما بشكل أساسي.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

3

3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
سالم. محمد. عتيق. القرني
ضيف
سالم. محمد. عتيق. القرني

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه

أعجبني0لم يعجبني  رد
9 ساعة
سالم. محمد. عتيق. القرني
ضيف
سالم. محمد. عتيق. القرني

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون

أعجبني0لم يعجبني  رد
9 ساعة
قدري سعد اليامي
ضيف
قدري سعد اليامي

الله يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة اللهم امين .

أعجبني0لم يعجبني  رد
15 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • جماهير الهلال تودع خميس العويران
    •
  • تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل خميس العويران
    •
  • الاتحادان السعودي والآسيوي ينعيان خميس العويران
    •
  • الصلاة على خميس العويران عصر اليوم بجامع البواردي
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :