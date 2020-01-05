فيديو .. التعاون يكشف تفاصيل إصابة تاوامبا في السوبر

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي التعاون عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم سكري القصيم أمام النصر بـ مباراة كأس السوبر السعودي أمس السبت.

📄 أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب الكاميروني "ليندر تاوامبا" عن وجود "كسر" في أعلى عظمة الشظية و"تمزق" في أربطة الكاحل يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع .

دعواتنا للذئب #تاوامبا بالشفاء العاجل والعودة سريعاً للملاعب .#التعاون pic.twitter.com/ol7DcB62ap — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 5, 2020

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر ” تويتر أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب الكاميروني تاوامبا أظهرت تعرضه لـ كسر في أعلى عظمة الشظية و”تمزق” في أربطة الكاحل يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وفي وقت سابق، فتح محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، النار على الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي أدار مباراة السوبر السعودي ضد نادي النصر.

وفي تصريحاته للقناة الرياضية السعودية قال القاسم: أسوأ ما في المباراة هو حكم اللقاء، وعلى كل تعاوني الافتخار بفريقه، صحيح أننا خسرنا اللقب، ولكن الوصول إلى ركلات الترجيح ومن ثم خسارة اللقب وأنت تعاني من إصابات اللاعبين مثل تاوامبا، فهذا يدل على أن التعاون لم يقصر في اللقاء.

وتابع القاسم: سنحاول الاستعداد بشكل قوي للبطولة الآسيوية وللدوري، وسنقوم بتحسين الصورة، هذا الوعد لجماهير التعاون.

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