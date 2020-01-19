فيديو.. التويجري لـ”المواطن”: تقديم الاختبارات في صالح العملية التعليمية
خلال زيارته متوسطة المسعودي في الرياض

فيديو.. التويجري لـ”المواطن”: تقديم الاختبارات في صالح العملية التعليمية

2020/01/19
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - هاشم القرني -الرياض

زار مساعد مدير مكتب التعليم بوسط الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ صالح بن حمود التويجري، اليوم الأحد، في بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثاني متوسطة المسعودي.

والتقى التويجري بمدير المدرسة الأستاذ عبدالله بن فهيد المزيد وذلك للاطمئنان على بداية الفصل الدراسي الثاني ومتابعة سير العمل حيث أشاد بالجدية والنشاط في أول يوم دراسي.

وقال التويجري لـ”المواطن“: إن الأمر الملكي بتقديم الاختبارات من تاريخ ١٠ شوال إلى ١٠ رمضان هو قرار يراه كثير من التربويين صائباً وينم عن متابعة وحرص واهتمام ولاة أمرنا، حفظهم الله، بالميدان التربوي والتعليمي.

وأضاف الأستاذ صالح أن القرار يدل على حرص واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والعاملين معه في الوزارة على تلمّس احتياجات الميدان ورؤيتهم الصائبة بأن القرار الأسلم هو تقديم الدراسة.

وأضاف أن الكثير من الزملاء أثنوا على هذا القرار وكان فعلاً في محله؛ لما فيه مصلحة للطلاب والطالبات باستمرار الدراسة ثم الاختبارات مباشرة، وذلك لأن التقويم الدراسي المجدول يضع فترة انقطاع بين نهاية الدراسة في ١٤ / ٩ / ١٤٤١ وبداية الاختبارات في تاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤١ هـ فكان القرار ملائماً ومناسباً لمواصلة العملية التعليمية حتى نهايتها في تاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤١ هـ

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