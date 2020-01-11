فيديو.. الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس 

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من الساعة 00:01 من يوم 12 يناير.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 من 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت.

وتعهد المسماري بأن الرد سيكون قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة.

ويأتي إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد لقائهما في اسطنبول يوم 8 يناير، لتسوية الأزمة الليبية تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من منتصف ليل الأحد 12 يناير، بحسب موقع روسيا اليوم العربي.

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