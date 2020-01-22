فيديو.. الجيش اليمني يتقدم في نهم بدعم طيران التحالف

المواطن - متابعة

واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، دكّ مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير تعزيزاتها غرب جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء؛ ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وقد شن طيران التحالف 10 غارات جوية على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي في نهم، وسط أنباء عن سقوط قتلى.

من جهته، أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، اللواء الركن محسن الخُبّي، اليوم الأربعاء، أن جنود الجيش اليمني يحققون انتصارات في جبال مديرية نهم.

وقال اللواء الخُبّي، في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن “العدو منهار ومعنوياته تحت الصفر”، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن “عددًا كبيرًا من قيادات ميليشيات الحوثي لقيت حتفها في المعارك الأخيرة، وأسراهم بالعشرات سلّموا أنفسهم بمجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مواقعهم”.

وأكد أن “أغلب جثث الميليشيات ما زالت مرمية في الجبال والشعاب”.

وأشار اللواء الخُبّي إلى أن معنويات جنود الجيش الوطني في جبهات نهم عالية، خصوصًا بعد الانتصارات التي حققوها مؤخّرًا.

وعبّر قائد المنطقة السابعة عن تقديره “للقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة تحالف دعم الشرعية على ما قدموه ويقدمونه من دعم وإسناد لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات”.

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