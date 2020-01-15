فيديو.. الحياة الفطرية تضبط فهودًا مهرّبة في جازان

المواطن - جازان

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ضبط عدد من الفهود المهربة والمهددة بالانقراض في منطقة جازان.

وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”: إنه في إطار تعاونها مع شرطة منطقة جازان تلقوا بلاغًا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة، تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وأضافت الهيئة، أنها باشرت البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها يعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام.

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