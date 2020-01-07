فيديو.. الدوسري يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

نجح النجم سالم الدوسري في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الأهلي، عند الدقيقة 36 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ليمنح الزعيم التقدم.
وكان عمر السومة قد تمكن من هز شباك الزعيم في الدقيقة العاشرة، إلا أن حكم مباراة الهلال ضد الأهلي ألغاه بداعي التسلل، ليظل التعادل السلبي مخيمًا على النتيجة حتى جاء هدف سالم الدوسري.
د36’ هدف للهلال! ⚽
#سالم_الدوسري يفتتح التسجيل
#الهلال 1 : 0 #الاهلي
#الهلال_الاهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/wmpJ6w1wbp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2020
ويلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 لقاء.
اترك تعليقاً