فيديو.. الدوسري يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم سالم الدوسري في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الأهلي، عند الدقيقة 36 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ليمنح الزعيم التقدم.

وكان عمر السومة قد تمكن من هز شباك الزعيم في الدقيقة العاشرة، إلا أن حكم مباراة الهلال ضد الأهلي ألغاه بداعي التسلل، ليظل التعادل السلبي مخيمًا على النتيجة حتى جاء هدف سالم الدوسري.

ويلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 لقاء.

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