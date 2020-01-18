فيديو.. السماح بإنشاء محطات وقود متحركة لخدمة العملاء
لتقديم خدمة تعبئة الوقود في أي مكان

فيديو.. السماح بإنشاء محطات وقود متحركة لخدمة العملاء

2020/01/18
الساعة 1:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سمحت اللائحة التنفیذية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإنشاء محطات ومراكز وقود متحركة لتقديم خدمة تعبئة الوقود في أي مكان، كما تضمنت اللائحة اشتراطات تشغیل هذه المحطات المتحركة.

وعرفت اللائحة محطات الوقود المتحركة بأنها عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة لتلبیة طلب تعبئة الوقود في أي مكان، على أن تلتزم بتقديم وقود البنزين، فیما ترك تقديم وقود الديزل اختیارياً.

واشترطت اللائحة عدم خروج أو تحرك مركبة محطة الوقود المتحركة لتقديم الخدمة خلال أوقات سیر المواكب الرسمیة، أو خلال ساعات الذروة الصباحیة والمسائیة.

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