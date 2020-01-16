فيديو.. الشهري يهز شباك الاتفاق مبكرًا

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صالح الشهري في هز شباك الاتفاق بعد مرور 3 دقائق على انطلاق المباراة.
واستغل صالح الشهري كرة عرضية، ليُسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويفض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الاتفاق عند الدقيقة 3.
د3’ هدف للهلال! ⚽
#صالح_الشهري يفتتح التسجيل
#الهلال 1 : 0 #الاتفاق
#الهلال_الاتفاق
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/9esZr57MGc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2020
ويلعب الهلال ضد الاتفاق الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للحفاظ على تقدمه وتسجيل هدف آخر، فيما يطمح الاتفاق لإحراز التعادل والحفاظ على فرصه في التأهل.
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