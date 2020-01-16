فيديو.. الشهري يهز شباك الاتفاق مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صالح الشهري في هز شباك الاتفاق بعد مرور 3 دقائق على انطلاق المباراة.

واستغل صالح الشهري كرة عرضية، ليُسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويفض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الاتفاق عند الدقيقة 3.

ويلعب الهلال ضد الاتفاق الآن على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للحفاظ على تقدمه وتسجيل هدف آخر، فيما يطمح الاتفاق لإحراز التعادل والحفاظ على فرصه في التأهل.

تابعنا على تواصل معنا على