فيديو.. العثور على سفينة اختفت قبل 100 عام في مثلث برمودا

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عثر فريق من علماء الآثار البحرية، على سفينة في مثلث برمودا اختفت مع جميع أفراد طاقمها منذ حوالي 100 عام.

وبحسب قناة فوكس نيوز فقد غادرت السفينة التجارية “إس إس كوتوباكسي”، ميناء تشارلستون (جنوب كارولينا) في 29 نوفمبر 1925 متوجهة إلى كوبا وبعد مرور بعض الوقت، اختفت السفينة مع جميع أفراد الطاقم.

من جانبها قالت قناة سيانس تشانل التلفزيونية: لقد ساعدت دراسة سجلات وكيل التأمين في شركة “إس إس كوتوباكسي”، في إثبات حقائق لم تكن معروفة من قبل: أرسلت السفينة إشارات استغاثة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1925، بعد يومين من مغادرتها ميناء تشارلستون”.

ودفعت هذه المعلومات الباحثين إلى فكرة أن السفينة التي وجدت قبل 35 عامًا قبالة ساحل سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا، هي نفسها سفينة “إس إس كوتوباكسي”.

وقالت قناة “ساينس تشانل” في بيانها الرسمي: “بعد مناقشة ومراجعة جميع الأدلة المتاحة، توصلنا إلى استنتاج بأننا وجدنا الملاذ الأخير لسفينة “إس إس كوتوباكسي”.

ويقع مثلث برمودا على الساحل الغربي للمحيط الأطلسي بين ولاية فلوريدا الأمريكية وجزر برمودا وبورتوريكو، وفي هذه المنطقة الشاذة، ولأسباب غير واضحة، غالبًا ما يتم فقدان الطائرات والسفن.

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