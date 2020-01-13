فيديو .. العلا .. الأصالة ودبلوماسية الثقافة

المواطن - الرياض

تمثل محافظة العلا التراثية عراقة المملكة وأصالتها وتراثها العريق الضارب في جذور التاريخ، كما أنها تمثل انطلاقة للمملكة نحو المستقبل ضمن رؤية 2030، فيها تلتقي الثقافات وتتعدد الحضارات ويمتزج الماضي بالحاضر.

ومن أرض محافظة العلا التراثية تنطلق المملكة بثبات لاستشراف المستقبل الواعد للأجيال القادمة.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضاف مساء أمس الأحد، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في محافظة العلا، وذلك خلال زيارة آبي إلى المملكة.

وأظهر مقطع فيديو استضافة ولي العهد لرئيس وزراء اليابان وتبادل الأحاديث الودية والتي تبين العلاقة القوية التي تجمع الأمير محمد بن سلمان وآبي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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