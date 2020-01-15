فيديو.. المصلح يوضح حكم لمس الميت

المواطن - الرياض

كشف الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، عن حكم لمس الميت، وما إذا كان ذلك ينقض الوضوء أم لا؟ في رده على استفسار إحدى السائلات.

#يستفتونك مع الشيخ خالد المصلح

هل لمس الميت ينقض الوضوء ؟https://t.co/QixSuZ2clm pic.twitter.com/dbozKHNIow — قناة الرسالة (@alresalahnet) January 14, 2020

وقال الشيخ المصلح، خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن الميت طاهر، ولا يؤثر لمسه على الوضوء.

جاء ذلك في رد من المصلح على استفسار امرأة حول قيامها بلمس قريبتها المتوفاة وتقبيلها، متسائلة: “هل ينقض وضوءها أم لا؟”.

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