فيديو.. المواصفات تخلي مسؤوليتها عن التبغ الجديد

المواطن - الرياض

أخلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مسؤوليتها عن قضية التبغ الجديد التي شغلت المواطن والرأي العام خلال الآونة الأخيرة.

وقال د. سعد القصبي محافظ الهيئة، خلال استضافته ببرنامج في الصورة، إن هيئة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لفحص الدخان، بعد الشكاوى من تغيير النكهة وتضرر البعض من الدخان الجديد.

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