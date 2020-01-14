فيديو.. المواصفات تخلي مسؤوليتها عن التبغ الجديد

المواطن - الرياض
أخلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مسؤوليتها عن قضية التبغ الجديد التي شغلت المواطن والرأي العام خلال الآونة الأخيرة.
د. #سعد_القصبي:
ما لنا دخل في قضية "التبغ الجديد"..#محافظ_المواصفات_والمقاييس_في_الصورة pic.twitter.com/uwS79K9xSK
— في الصورة (@Fealsora) January 13, 2020
وقال د. سعد القصبي محافظ الهيئة، خلال استضافته ببرنامج في الصورة، إن هيئة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لفحص الدخان، بعد الشكاوى من تغيير النكهة وتضرر البعض من الدخان الجديد.
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