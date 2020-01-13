فيديو.. النصر يستعيد ذكريات العالمية
مؤكدًا كتابته تاريخًا خالدًا

فيديو.. النصر يستعيد ذكريات العالمية

2020/01/14
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يستعرض بطولات الفريق الأول لكرة القدم المختلفة ومشاركته في منافسات كأس العالم للأندية عام 2000.

وعلق على الفيديو قائلًا: “عشرون عامًا مرّت.. لحظة فخرٍ.. وكتابة تاريخ رياضي ظل خالدًا في صفحات المجد.. أول فريق آسيوي.. وحامل أول جائزة للعب النظيف في كأس العالم للأندية وسنواصل المسيرة”.

وتطمح إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في الظهور بشكل مميز هذا الموسم، والتتويج بالنسخة الجديدة من لقب دوري أبطال آسيا؛ أملًا في العودة للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2020.

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