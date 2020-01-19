فيديو.. انطلاق الفصل الثاني بمدارس أحد رفيدة وفرحة بتقديم الاختبارات

المواطن - فهدالقحطاني - أحد رفيدة
انطلقت صباح هذا اليوم الأحد بداية دراسة الفصل الثاني لعام 1441هـ لطلاب وطالبات مدارس محافظة أحد رفيدة، والبالغ عددهم أكثر من 23137 طالباً وطالبة في جميع المراحل الثلاث.
وقدم كل من قادة المدارس والكوادر التعليمية من الجنسين والطلاب والطالبات وأولياء الأمور الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حفظهم الله، على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة والسعادة لكافة أفراد الشعب بتقديم الاختبارات لتحقيق مصالح الطلاب والعملية التعليمية والتربوية.
اترك تعليقاً