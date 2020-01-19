فيديو.. انطلاق الفصل الثاني بمدارس أحد رفيدة وفرحة بتقديم الاختبارات

المواطن - فهدالقحطاني - أحد رفيدة

انطلقت صباح هذا اليوم الأحد بداية دراسة الفصل الثاني لعام 1441هـ لطلاب وطالبات مدارس محافظة أحد رفيدة، والبالغ عددهم أكثر من 23137 طالباً وطالبة في جميع المراحل الثلاث.