فيديو.. بردية الحماد بين القريات وطريف

فيديو.. بردية الحماد بين القريات وطريف

2020/01/18
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - القريات

نشر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات، مقطع فيديو يوثق هطول البرد الخفيف على الحماد بين القريات وطريف، مساء اليوم السبت.

وتوقع الحصيني أن تكون الأجواء باردة صباح الغد معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غدا أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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