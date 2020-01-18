فيديو.. بردية الحماد بين القريات وطريف

المواطن - القريات

نشر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات، مقطع فيديو يوثق هطول البرد الخفيف على الحماد بين القريات وطريف، مساء اليوم السبت.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته الحماد بين القريات وطريف كما وصلني في السناب مساء اليوم السبت ليلة الأحد pic.twitter.com/Vl2WC7VN02 — عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) January 18, 2020

وتوقع الحصيني أن تكون الأجواء باردة صباح الغد معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غدا أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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