فيديو .. بماذا علّق ماني بعد وصفه بلقب “الملك” ؟

المواطن - محمد سمعه

أظهر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي رد فعله، وذلك بعد أن أطلق أحد الأشخاص عليه لقب ” الملك” في إشارة منه إلى أن نجم ليفربول أصبح ملكًا لإفريقيا بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وعلى الفور عرض مقطع فيديو نُشر في حساب الفيفا ماني وهو يقول: ” لا لست ملكًا”.

وكان ماني تُوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الكاف 2019 كان أُقيم أول أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة المصرية بحضور العديد من نجوم القارة الإفريقية مثل ” السنغالي الحاج ضيوف، النيجيري كانو، المصري أحمد حسن، المصري وائل جمعة، الكاميروني صامويل إيتو”.

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