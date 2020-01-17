فيديو .. تتويج الفائزين في ختام رالي داكار 2020

المواطن - محمد سمعه

تُوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الفائزين بأول ثلاثة مراكز في رالي داكار 2020 في فئة السيارات بالجوائز اليوم الجمعة، وذلك في الحفل الختامي المُقام في القدية.

وفاز سائق فريق ميني، الإسباني كارلوس ساينز، اليوم الجمعة، بلقب رالي داكار السعودية 2020، وقدم أداء مميزًا خلال منافسات السباق.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء احتفال الإسباني كارلوس ساينز بفوزه بلقب رالي داكار السعودية 2020 لفئة السيارات، للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق أن توج الإسباني ساينز بلقب رالي داكار عامي 2010 و2018، وأصبح مجددًا السائق الأكبر سنًّا الذي يحرز لقب السباق العالمي.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

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