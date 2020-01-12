فيديو.. تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني
بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

فيديو.. تتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني

2020/01/13
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الميداليات الذهبية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية على “تويتر”، مقطع فيديو أثناء تسلم اللاعبين الميداليات الذهبية، ووقف على المنصة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الإسباني، ورئيس نادي ريال مدريد.

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ليحصد اللقب للمرة الـ11 في تاريخه، ويتوج بالنسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

واستمر ضغط المرينغي في الشوط الثاني، وسط محاولات من الروخي بلانكوس، ولكن دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يفوز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4/ 1.

 

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