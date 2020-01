فيديو.. تتويج ريكي بطلًا لفئة الدراجات النارية في رالي داكار

المواطن - مروة نبيل

توج سائق هوندا، الأمريكي ريكي برابيك بفئة الدراجات النارية في سباق رالي داكار السعودية 2020، اليوم الجمعة.

ونشر حساب رالي داكار الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء وصول ريكي برابيك في نهاية المرحلة الـ12 والأخيرة من السباق وصعوده على منصة التتويج وسط سعادة كبيرة.

The moment @RallyTeamHRC and 🇺🇸 have been waiting for – @rickyB357 climbs on the #Dakar2020 podium as he writes history! pic.twitter.com/v1vLnKGlIw

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020