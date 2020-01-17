فيديو.. تتويج ريكي بطلًا لفئة الدراجات النارية في رالي داكار
للمرة الأولى في تاريخه

فيديو.. تتويج ريكي بطلًا لفئة الدراجات النارية في رالي داكار

2020/01/17
الساعة 2:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

توج سائق هوندا، الأمريكي ريكي برابيك بفئة الدراجات النارية في سباق رالي داكار السعودية 2020، اليوم الجمعة.

ونشر حساب رالي داكار الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء وصول ريكي برابيك في نهاية المرحلة الـ12 والأخيرة من السباق وصعوده على منصة التتويج وسط سعادة كبيرة.

واحتل سائق فريق روكستار هوسكفارنا، التشيلي بابلو كينتانيا المركز الثاني في رالي داكار السعودية 2020، وجاء الأسترالي توبي برايس متسابق فريق “كيه تي إم” في المركز الثالث.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتوج فيها ريكي برابيك بلقب رالي داكار، فيما يُعد هذا اللقب هو الأول لفريق هوندا منذ 18 عامًا، بعدما كان يحتكره فريق “كيه تي إم”.

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