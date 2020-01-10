فيديو.. تجدد هطول الثلوج على تبوك الآن

المواطن - تبوك

تجدد هطول الثلوج على مرتفعات تبوك خاصة جبل اللوز وجبل علقان، فيما امتد تساقط الثلوج حتى الورد، وهي آخر نقطة هطلت عليها ثلوج تبوك ناحية الجنوب.

مقطع فيديو للثلوج في علقان شمال غرب #تبوك عبر عضو #عواصف_تبوك نصار العنزي pic.twitter.com/yjcABwc3zg — فريق عواصف تبوك (@tabukstorms) January 10, 2020

وأشار عيد المضلعاني خبير الطقس في تبوك إلى تجدد هطول الثلوج قبل قليل على مرتفعات الحرة جنوب تبوك، فيما وثق العديد من المواطنين هذه اللحظات بالفيديو والصور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان – الظهر).

بداية تساقط ثلج خفيف على الورد جنوب #تبوك عبر عضو #عواصف_تبوك

عطا الله البلوي pic.twitter.com/oWH7TIs3wc — فريق عواصف تبوك (@tabukstorms) January 10, 2020

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