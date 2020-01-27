كان على متنها 150 راكباً

فيديو.. تحطم عجلات طائرة إيرانية انحرفت عن المدرج

2020/01/27
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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تحطم عجلات طائرة إيرانية انحرفت عن المدرج
المواطن - متابعة

خرجت طائرة ركاب إيرانية، صباح اليوم الاثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار “ماهشهر” جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز “بوينغ MD”، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكباً.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة “كاسبين” للطيران أثناء هبوطها في مطار “ماهشهر” جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار و اصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

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