فيديو .. تصرف سيميوني يُثير الحيرة بعد إسقاط برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مغادرة أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة سريعًا، وذلك بعد فوز الأتلتيكو على برشلونة أمس بنتيجة 3/ 2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

DESDE DENTRO | ¡Una remontada ÉPICA merece una celebración a lo grande! 💪🏻 📺 Así vivió @Simeone el pitido final y el saludo con los jugadores del @Atleti en el túnel de vestuarios. ¡Enhorabuena, finalistas!👏🏻#Supercopa2020 pic.twitter.com/HgmMUEry2Q — RFEF (@rfef) January 9, 2020

والتقطت عدسات الكاميرا المدرب سيميوني الذي غادر سريعًا أرضية ملعب الجوهرة المشعة دون مصافحته للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عقب المباراة، حيث فضّل سيميوني مغادرة الملعب للاحتفال مع نجوم أتلتيكو مدريد بالفوز على برشلونة ومقابلة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان المدرب سيميوني حذر في التصريحات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة برشلونة من خطورة نادي ريال مدريد وذلك قبل ديربي مدريد المرتقب بين الفريقين بعد غد الأحد على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني نجح في قلب الطاولة على برشلونة بعدما كان النادي الكتالوني متقدمًا بثنائية مقابل هدف، حيث سجل الروخي بلانكوس هدفين عبر ألفارو موراتا واللاعب أنخل كوريا ليفوز الأتلتيكو بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة أمتعت الجماهير الحاضرة في أرضية الملعب.

وذكر موقع ESPN الرياضي نقلًا عن إذاعة RAC1 الكتالونية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وأسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة سافرا إلى قطر اليوم الجمعة لمقابلة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الأسبق ومدرب نادي السد القطري الحالي للتفاوض معه حول تدريب الفريق الأول في برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن سيميوني كان قاد أتلتيكو مدريد للفوز بالسوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد في عام 2018 برباعية مقابل هدفين.

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