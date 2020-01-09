فيديو .. تقنية VAR تصدم برشلونة مرتين أمام أتلتيكو مدريد
في السوبر الإسباني

فيديو .. تقنية VAR تصدم برشلونة مرتين أمام أتلتيكو مدريد

2020/01/10
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تسببت تقنية حكم الفيديو المساعد في إلغاء هدفين لنادي برشلونة ضد نادي أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وكان ميسي سجل الهدف الثاني لبرشلونة عند حلول الدقيقة الـ59 حيث استلم الكرة بقدمه اليسرى ثم بجزء من كتفه وسدد الكرة بسهولة على يمين حارس أتلتيكو مدريد.

ولكن قرر الحكم العودة لتقنية ” الفار” ليجد أن ميسي لمس الكرة بيده ليلغي الهدف على الفور.

وعند حلول الدقيقة الـ 74 ألغت تقنية ” الفار” هدفًا ثانيًا لبرشلونة سجله الإسباني جيرارد بيكيه، وذلك بسبب التسلل.

وكان خورخي كوكي تقدم بالهدف الأول لنادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ45 مع بداية الشوط الثاني ثم تعادل اللاعب ميسي بالدقيقة الخمسين.

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني لبرشلونة، ثم أحرز موراتا الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد قبل أن يسجل اللاعب أنخل كوريا الهدف الثالث للأتليتي.

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