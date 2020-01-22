فيديو.. توصية في الشورى برفض بلاغات تغيب المرأة الراشد

المواطن - الرياض

أعلنت قناة الإخبارية أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تدرس توصية تطالب وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عامًا من عُمرها.

فيديو | توصية في #مجلس_الشورى برفض بلاغات تغيب المرأة عند سن الـ 21 .. ولمياء البراهيم لـ #الإخبارية: البلاغات تناقض قرارات حرية تنقلها pic.twitter.com/yexLDA0gra — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2020

وبحسب الإخبارية هذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عامًا، باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.

وتعليقًا على هذه التوصية قالت الدكتورة لمياء البراهيم: إن هذه التوصية تنسجم مع التعديلات الجديدة التي تقضي بمنح المرأة المزيد من الحقوق والحريات.

ولفتت البراهيم إلى أن البلاغات تناقض قرارات حرية تنقل المرأة.

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