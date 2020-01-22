فيديو.. توصية في الشورى برفض بلاغات تغيب المرأة الراشد
البراهيم : البلاغات تناقض قرارات حرية تنقل المرأة

فيديو.. توصية في الشورى برفض بلاغات تغيب المرأة الراشد

2020/01/22
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت قناة الإخبارية أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تدرس توصية تطالب وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عامًا من عُمرها.

وبحسب الإخبارية هذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس، التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عامًا، باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.

وتعليقًا على هذه التوصية قالت الدكتورة لمياء البراهيم: إن هذه التوصية تنسجم مع التعديلات الجديدة التي تقضي بمنح المرأة المزيد من الحقوق والحريات.

ولفتت البراهيم إلى أن البلاغات تناقض قرارات حرية تنقل المرأة.

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