فيديو .. جدال وهجوم بين متحدث النصر وبدر السعيد والسبب !

المواطن - محمد سمعه

دخل سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر في نقاش وجدال مثير مع بدر السعيد أمين عام لجنة الرقابة على المنشطات سابقًا، وذلك حول قضية المنشطات التي تعرض لها المصري حسام غالي حينما كان لاعبًا للنصر بعام 2008.

وكانت البداية من بدر السعيد الذي قال بأن نادي النصر هو مَن تنازل عن حقه في قضية حسام غالي وأن لجنة المنشطات السعودية لم تظلم النصر أو حسام غالي ولكنها اتبعت الطرق والإجراءات المتعارف عليها دوليًا مع المعمل الماليزي الذي فحص عينة حسام غالي ومع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وعلى الفور شعر سعود الصرامي بالغضب من تصريحات بدر السعيد فقال: أنت لست بدر السعيد أنت بدر الضجيج، يبدو أنك لا تعرف من هو سعود الصرامي، تحدث معي جيدًا وإلا توكل على الله، النصر ظُلم في القضية وكذلك حسام غالي، اذهب وشاهد ماذا قال في القنوات المصرية عن الأمر.

واستمرت المناقشة المشتعلة بين الطرفين ليرد بدر السعيد: أرجو أن يكون هناك تقدير في المعاملة وإلا سأفصل المكالمة، الموضوع كله يتلخص في أننا تعاملنا بالقانون مع المسألة وسعود الصرامي لا يعي بتفاصيل القضية، وإذا كان للنصر حق فهو من عند المعمل الماليزي وليس مني أو من لجنة المنشطات السعودية.

وأضاف السعيد: المعمل الماليزي كان من ضمن المعامل المُصرح لها بإجراء عينات اختبار المنشطات وبالفعل تعاملنا معه.

وبعد المحادثة المثيرة بين الطرفين، كشف أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الفيفا أن اللاعب حسام غالي ظُلم في قضية المنشطات مضيفًا أن الخطأ كان من بدر السعيد ولجنة المنشطات السعودية حيث قال عبر حسابه في تويتر: حسام غالي اثبت براءته عن طريق المعمل الألماني وكذلك حكم الكاس الصادر بخصوص إقفال المعمل الماليزي.

وتابع الأمير: لا يمكن أن تحجب الحقيقة عزيزي بدر، خطأ اللجنة وقتها عدم التأكد من صحة إجراءات المختبر الماليزي.

وكان حسام غالي كشف في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي المصري أحمد شوبير أنه ظُلم في قضية المنشطات وأن مسيرته الكروية كانت في خطر لأنه كان سيتم إيقافه لمدة سنتين قبل أن تثبت براءته من المعمل الألماني.

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