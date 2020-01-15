فيديو.. جريان السيول في المعبيلة جنوب عمان

فيديو.. جريان السيول في المعبيلة جنوب عمان

2020/01/15
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هطلت اليوم أمطار غزيرة على المعبيلة الجنوبية في ولاية السيب في سلطنة عمان، وكذلك على العاصمة مسقط لأكثر من ساعتين ونصف حيث سجلت الأمطار أكثر من 65 ملم.

وتداول المغردون مقاطع فيديو لجريان سيول المعبيلة مؤكدين أنها لم تشهد هذه الأمطار منذ عدة سنوات.

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