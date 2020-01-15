فيديو.. جريان السيول في المعبيلة جنوب عمان

المواطن - متابعة

هطلت اليوم أمطار غزيرة على المعبيلة الجنوبية في ولاية السيب في سلطنة عمان، وكذلك على العاصمة مسقط لأكثر من ساعتين ونصف حيث سجلت الأمطار أكثر من 65 ملم.

وتداول المغردون مقاطع فيديو لجريان سيول المعبيلة مؤكدين أنها لم تشهد هذه الأمطار منذ عدة سنوات.

#عمان 🇴🇲 أمطار غزيرة مستمرة المعبيلة الجنوبية لأكثر من ساعتين ونصف وتسجل أكثر من 65 ملم أمطار لم نشهدها منذ فترة.. الحمد لله..❗️#منقول pic.twitter.com/CjMsalYSOa — #طقس_العالم (@worlds_weather) January 15, 2020

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