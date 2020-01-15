فيديو.. جريان السيول في المعبيلة جنوب عمان

المواطن - متابعة
هطلت اليوم أمطار غزيرة على المعبيلة الجنوبية في ولاية السيب في سلطنة عمان، وكذلك على العاصمة مسقط لأكثر من ساعتين ونصف حيث سجلت الأمطار أكثر من 65 ملم.
سلطنة #عمان السيول تجتاح #مسقط
#طقس_العالم ⚠️#Muscat 🇴🇲
15-1-2020 pic.twitter.com/mKE37UmW2t
— #طقس_العالم (@worlds_weather) January 15, 2020
وتداول المغردون مقاطع فيديو لجريان سيول المعبيلة مؤكدين أنها لم تشهد هذه الأمطار منذ عدة سنوات.
#عمان 🇴🇲
أمطار غزيرة مستمرة المعبيلة الجنوبية لأكثر من ساعتين ونصف وتسجل أكثر من 65 ملم أمطار لم نشهدها منذ فترة.. الحمد لله..❗️#منقول pic.twitter.com/CjMsalYSOa
— #طقس_العالم (@worlds_weather) January 15, 2020
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