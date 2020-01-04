فيديو .. جماهير النصر تُجهز مفاجأة لحمدالله بـ السوبر

المواطن - محمد سمعه

قررت جماهير نادي النصر تجهيز مفاجأة سارة للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، وذلك عند إقامة مباراة النصر والتعاون اليوم السبت ببطولة كأس السوبر السعودي.

جماهير #النصر تكرّم نجمها الهداف "عبدالرزاق حمدالله" عند الدقيقة 9 .. بعد فوزه بأفضل لاعب عربي 2019 وكونه هداف العالم 2019.#النصر_التعاون#كاس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/WgfRk0qfCg — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020

وقال أحد الجمهور النصراوي في تصريحات لـ القناة الرياضية السعودية: إن جماهير النصر ستُغني لحمد الله عند حلول الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وهو الرقم الذي يرتديه في النصر تكريمًا له بعد التتويج بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب عربي في عام 2019 إضافة إلى نيله لقب هداف العالم بعام 2019.

وفي سياق آخر، توافدت جماهير ناديي النصر والتعاون بشكل مكثف على ملعب الجوهرة المشعة في جدة؛ وذلك لحضور مباراة كأس السوبر السعودي بين الفريقين، التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويتنافس النصر والتعاون على نيل اللقب الأول لهما في بطولة السوبر.

ويملك النصر قيمة تسويقية أكبر من نادي التعاون تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الفريق الأول لكرة القدم بـ التعاون.

ووفقًا لـ GOAL فإن القيمة التسويقية للنجم البرازيلي جوليانو لاعب النصر تساوي فقط قيمة الفريق الأول بنادي التعاون.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي لقيمة لاعبي النصر يصل إلى 243 مليون ريال، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي فريق التعاون إلى 62 مليون ريال.

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