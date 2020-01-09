فيديو .. حضور رئيس هيئة الرياضة لـ مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
المقامة في جدة

فيديو .. حضور رئيس هيئة الرياضة لـ مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

2020/01/09
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على حضور مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ القنوات الرياضية السعودية عبر تويتر فيديو لحضور رئيس هيئة الرياضة مع الإسباني لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وجاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من:

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: بيكيه، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي.

في خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، جريزمان.

أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد فاختار تشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، لودي، فيليبي، تريبير.

في خط الوسط: توماس، هيكتور هيريرا، ساول نيغويز، أنخل كوريا.

في خط الهجوم: موراتا، جواو فيلكس.

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