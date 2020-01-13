فيديو.. حفاضات ذكية تحافظ على نظافة الصغار وكبار السن

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طورت شركة في ميامي تُسمى سماردي Smardii حفاضات ذكية جديدة تراقب وجود البول والبراز؛ للمساعدة في الحفاظ على نظافة الصغار وكبار السن، وهو عبارة عن قرص أبيض يمكن ربطه بأي زوج من الحفاضات المعتادة.

ويكتشف المستشعر متى تكون الحفاضات متسخة، بالإضافة إلى مراقبة درجة حرارة الجسم، والكشف عن الخلل في تكوين البول، وحتى المساعدة في منع تقرحات الفراش عن طريق تتبع المدة التي انقضت منذ انتقال الشخص من مكان لآخر، وعُرض المنتج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، في لاس فيغاس.

وقال مؤسس سماردي، فيكرام ميهتا: قد يظن البعض أنه أمر مضحك، لكن عندما تذهب إلى دار لرعاية المسنين وتُلقي نظرة على الموجودين هناك، ستدرك أن الأمر خطير للغاية.

ويعد سلس البول من أكثر المشكلات اليومية شيوعًا في مجال رعاية المسنين، حيث يعاني ما يقرب من 50 % من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من هذه الحالة، وإذا تركت دون معالجة على مدى فترات زمنية طويلة، فقد تؤدي الملابس الداخلية المتسخة إلى مجموعة من المشكلات الأكثر خطورة، بما في ذلك الالتهابات وانهيارات الجلد والقرح.

كيف يعمل؟

يتصل المستشعر عن طريق تطبيق في الهواتف الذكية الذي يسمح لمقدمي الرعاية أو أولياء الأمور بتتبع ما يصل إلى اثني عشر مريضًا أو رضيعًا في وقت واحد، كما يوفر قراءات حية لدرجة حرارة الجسم، والوقت منذ تغيير آخر حفاض، ووجود البراز أو البول في الحفاض.

يقوم التطبيق أيضًا بتخزين البيانات على مدار أسابيع وشهور للمساعدة في تتبع التحولات الطويلة الأجل في السلوك أو وظائف الجسم.

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