فيديو.. حمدالله يُسجل التعادل في شباك ضمك

المواطن - مروة نبيل
نجح نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل في شباك ضمك عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لتصبح النتيجة 1/1.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد نجح في التقدم عند الدقيقة 51 عن طريق رأسية مميزة من النجم فاروق شافعي.
د90+8’ هدف للنصر! ⚽
#حمدالله يسجل هدف التعادل
#ضمك 1 : 1 #النصر
#ضمك_النصر
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/SiwluSgLXn
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ9 نقاط، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 33 نقطة.
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