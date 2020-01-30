قبل نهاية المباراة

فيديو.. حمدالله يُسجل التعادل في شباك ضمك

2020/01/30
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر وضمك في الدوري
المواطن - مروة نبيل

نجح نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل في شباك ضمك عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، لتصبح النتيجة 1/1.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك قد نجح في التقدم عند الدقيقة 51 عن طريق رأسية مميزة من النجم فاروق شافعي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ9 نقاط، فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 33 نقطة.

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