فيديو.. خطوات التفويض الإلكتروني للآخرين لإتمام معاملات الجوازات

المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات أنها سهلت الإجراءات مع خدمة التفويض الإلكتروني، حيث يمكن تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام المعاملات نيابة عن شخص آخر في وقت انشغالك.

#فيديو | لأن #الجوازات_في_خدمتكم سهلناها عليكم الآن.

مع خدمة التفويض الإلكتروني تقدر تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في #أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام معاملاتك نيابة عنك في وقت انشغالك. pic.twitter.com/Krg0RocUH5 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 13, 2020

وقالت الجوازات: إن خطوات التفويض الإلكتروني تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي” ثم إدارة التفويض وبعدها اختيار تفويض مراجعة قطاع.

ولفتت الجوازات إلى أنه بعد ذلك يتم البدء بالخدمة وكتابة بيانات المفوض له، ولكن يجب التأكد من البيانات، ثم كتابة رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف الجوال للشخص، ثم يظهر الرقم المرجعي ويظهر في هاتف الشخص المُفوض له ليتم ضغط “قبول”.

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