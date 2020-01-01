فيديو.. دموع في حفل محمد عبده بسبب رسالة نورة

المواطن - الرياض

أبدى الفنان محمد عبده تأثره بالرسالة الصوتية التي تلقاها من ابنته “نورة”، والتي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال إحيائه حفله الغنائي ، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه ضمن موسم شتاء الرياض بتنظيم من روتانا .



وشهد حفل محمد عبده دخول فنان العرب في نوبة بكاء على مسرح أمام الجمهور متأثرًا بالمفاجأة، كما قدم خلال حفله الغنائي باقة من أشهر أغانيه، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني.

واختتم موسم الرياض ختامًا رائعًا لعام 2019 في ليلة عراب الطرب الذي أحياها محمد عبده على المسرح الذي يحمل اسمه في بوليفارد الرياض.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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