فيديو.. رئيس هيئة الرياضة يحضر مباراة الريال وأتلتيكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

يُتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مباراة الريال وأتلتيكو مدريد التي انطلقت، قبل قليل، من المدرجات.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الريال وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل، فيما صعد أتلتيكو مدريد إلى المباراة النهائية عقب تغلبه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الريال وأتلتيكو مدريد:

ودفع المديران الفنيان زين الدين زيدان ودييغو سيميوني بالقوة الضاربة في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات نهائي السوبر الإسباني بجدة أملًا في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل المرينغي في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ تيبو كورتوا، داني كارفخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو ولوكا يوفيتش.

على الجانب الآخر، جاءت تشكيلة الروخي بلانكوس في مباراة الريال وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ أوبلاك، خيمينيز، رونان لودي، فيليبي، تريبير، توماس بارتي، ساؤول، كوريا، هيريرا، جواو فيليكس وألفارو موراتا.

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