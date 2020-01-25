فيديو.. رجل يتناول فئراناً حية!

المواطن - متابعة

بالرغم من انتشار فيروس كورونا في الصين وتهديده حياة الكثيرين، وتأكيد السلطات أنه انتشر نتيجة تناول الحيوانات البرية، إلا أنه يبدو أن البعض لا يهتم بكل ذلك، ومن بينهم هذا الرجل والذي شارك مقطع فيديو له وهو يتناول الفئران الصغيرة.

نشرت صحيفة ميرور مقطع فيديو مثير للاشمئزاز، يظهر به رجل صيني، يجلس على طاولة الطعام ويتناول فئران حية، حيث كان يلتقط الفأر الصغير بواسطة عيدان الطعان قبل أن يغمسه في طبق من الصلصة ويقوم بتناوله.

لم تكشف الصحيفة عن المدينة الصينية التي التقط فيها الفيديو بالتحديد، ولكن هذا الطبق منتشر في منطقة قوانغدونغ بجنوب شرق الصين، وعادة ما يتم خلال تحضيره بوضع التوابل على الفئران حديثة الولادة وغمسها بالعسل والنبيذ وتقديمه إلى جانب الصلصة.

وانتشر مقطع الفيديو بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وعلق عليه أحد الأشخاص قائلا: “لماذا نستغرب من إصابتهم بالفيروس بعدما يأكلون هذا؟”، بينما قال البعض إنه تم تصوير الفيديو في العام الماضي ولكنه جعلهم لا يستغربون الإصابة بسلالة كورونا الجديدة.

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