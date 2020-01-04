فيديو .. رد فعل رئيس النصر بعد التتويج بالسوبر

المواطن - محمد سمعه

أبدى صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعادة كبيرة، وذلك بعد تتويج العالمي بلقب كأس السوبر السعودي اليوم على حساب فريق التعاون.

ونشر حساب “القنوات الرياضية السعودية” عبر تويتر فيديو لاحتفال السويكت مع جماهير النصر المتواجدة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، عقب التتويج بلقب السوبر.

وتسلّم نجوم نادي النصر، لقب كأس السوبر السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك عقب الفوز على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية.

وتمكن فريق النصر من الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، وذلك بعد التفوق في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/ 4.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

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