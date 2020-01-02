فيديو .. رد ناري على تصريح قارن بين الهلال وليفربول

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي والإعلامي محمد الشيخ ردًا ناريًا على الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، وذلك بعد أن قال الأخير إن الهلال لن يكون مضغوطًا في يناير حتى يشكو من ضغط المباريات.

وكان الغيامة قال إن ليفربول الإنجليزي لعب مضغوطًا خلال الفترة الأخيرة وسيلعب مضغوطًا أيضًا خلال الفترة المقبلة ولم يشكُ مثل الهلال، واصفًا بما يحدث بـ ” الفوضوية”.

وعلى الفور علّق محمد الشيخ ببرنامج الدوري مع وليد قائلًا: من يقارن الهلال بليفربول للأسف شخص ساذج ومقارنة غبية، هل يمكنك أن تُقارن بين ظروف السفر والترحال في القارة الأوروبية والقارة الآسيوية، كما أن الدوري السعودي لا يُمكن مقارنته بالدوري الإنجليزي.

وأضاف الشيخ: هل صحيح أن لجنة المسابقات محكومة بأيام محددة لإنهاء مسابقة الدوري؟ في الموسم الماضي عندما كنت في اتحاد القدم كان الأمر خارج صلاحيات اتحاد القدم وجاء أمر من فوق الاتحاد السعودي يُطالبه بإنهاء الدوري قبل الـ10 الأواخر من شهر رمضان.

وتابع الشيخ: إذا لم تستمع لجنة المسابقات لطلب الهلال فهذا هو الظلم بعينه، نحن هنا لا نقول اجعل الهلال مميزًا أو مختلفًا عن باقي الفرق، ولكن يجب أن نستمع للهلال لأن قدره هو مشاركة معظم لاعبيه الأساسيين مع المنتخب السعودي.

وكان المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال فتح النار على لجنة المسابقات في الفترة الأخيرة، بسبب إصرارها على ضغط الفريق الهلالي بمباريات كثيرة خلال شهر يناير الجاري.

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