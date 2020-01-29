فيديو.. رونالدينيو يطمئن على صحة تركي آل الشيخ

المواطن - الرياض

حرص نجم منتخب السامبا وفريق برشلونة السابق، رونالدينيو، على الاطمئنان على الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.

ونشر حساب رئيس هيئة الترفيه بموقع التديونات القصيرة تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه النجم البرازيلي المعتزل وهو يوجه إليه رسالة باللغة الفرنسية قال فيها: “صباح الخير شيخ تركي، أتمنى أن تكون في صحة جيدة، وتتماثل للشفاء قريبًا”.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، تعرض لوعكة صحية قبل أيام، سافر على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للخضوع إلى عملية جراحية، ونشر صورة له أول أمس على حسابه بتويتر طمأن جمهوره على صحته من خلالها، وطلب منهم عدم تصديق الشائعات التي يتم ترديدها حول تدهور حالته الصحية، متقدمًا بالشكر لكل من سأل عنه.

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