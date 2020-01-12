فيديو.. زيدان يندب حظه بعد ضياع تسديدة يوفيتش
في نهائي كأس السوبر الإسباني

فيديو.. زيدان يندب حظه بعد ضياع تسديدة يوفيتش

2020/01/12
الساعة 10:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه بعد ضياع تسديدة الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 50.

ونجح يوفيتش في اختراق دفاع فريق أتلتيكو مدريد وأطلق تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، ليندب الفرنسي زيدان حظه على ضياع هذه الفرصة، ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

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