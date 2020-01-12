فيديو.. زيدان يندب حظه بعد ضياع تسديدة يوفيتش

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه بعد ضياع تسديدة الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 50.

ونجح يوفيتش في اختراق دفاع فريق أتلتيكو مدريد وأطلق تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، ليندب الفرنسي زيدان حظه على ضياع هذه الفرصة، ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

زيدان يندب حظ ريال مدريد بعد تسديدة يوفيتش التي مرت بجانب القائم الأيمن#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد #السوبر_الأسباني_بجدة pic.twitter.com/gQ5cxLDqUo — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

ويلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد سيطرة كبيرة من لاعبي المرينغي، وأهدروا أكثر من فرصة لهز الشباك بفضل تألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، أوبلاك.

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