فيديو.. ساينز يحتفل بفوزه بلقب رالي داكار السعودية 2020
للمرة الثالثة في تاريخه

فيديو.. ساينز يحتفل بفوزه بلقب رالي داكار السعودية 2020

2020/01/17
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

توج سائق فريق ميني، الإسباني كارلوس ساينز، اليوم الجمعة، بلقب رالي داكار السعودية 2020 وقدم أداء مميزًا خلال منافسات السباق.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء احتفال الإسباني كارلوس ساينز بفوزه بلقب رالي داكار السعودية 2020 لفئة السيارات، للمرة الثالثة في تاريخه.

وسبق أن توج الإسباني ساينز بلقب رالي داكار عامي 2010 و2018، وأصبح مجددًا السائق الأكبر سنًا الذي يحرز لقب السباق العالمي.

واستضافت السعودية منافسات رالي داكار 2020، بداية من الخامس من شهر يناير الجاري، الذي يُقام في آسيا للمرة الأولى، بعد إقامته في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

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