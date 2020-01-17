فيديو.. سبعينية تلقن لصًّا درسًا قاسيًا!

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نجحت مالكة إحدى المتاجر في مقاطعة يوركشاير بالمملكة المتحدة البريطانية، ماري باركر، صاحبة الـ72 عامًا، التغلب على لص يبلغ من العمر 23 سنة، بعدما حاول أن يبيع لها دراجة مسروقة مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًّا.

وأظهر مقطع فيديو، شجاعة السيدة العجوز، وهي تشتبك مع اللص حتى اضطر إلى الفرار خالي الوفاض، وتم القبض عليه في نهاية الأمر، وإعادة الدراجة الجبلية إلى مالكها الشرعي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت السيدة باركر، والتي لديها سبعة أحفاد: “أنا متأكدة من أنه يجب أن يشعر بالحرج قليلًا، بعد أن تعرض للضرب على يد امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا، وبالتفكير مرة أخرى لست متأكدة من أنني كنت سأفعل ذلك إذا كنت قد فكرت حقًّا في الأمر، لكن لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة”.

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