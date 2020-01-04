فيديو .. سقوط أمرابط يُثير رعب النصراويين بالثانية 11

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر، رعب النصراويين، وذلك بعد سقوطه في الثانية الـ11 من الشوط الأول في مباراة التعاون بكأس السوبر السعودي.

وكان أحد لاعبي التعاون احتك بقوة مع اللاعب أمرابط في الثانية الحادية عشرة ليسقط متألمًا، لكنه قام مسرعًا لاستكمال المباراة.

وتُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، حيث يسعى النصر للفوز بأول لقب له في السوبر السعودي، بينما يرغب التعاون في الفوز بأول لقب له.

يذكر أن النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019، بينما تُوج نادي التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي على حساب نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

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